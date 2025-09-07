La insólita promesa de Wanda Nara a Maxi López

El mundo del espectáculo argentino volvió a estallar con un intercambio inesperado entre Wanda Nara y Maxi López. La empresaria y conductora compartió en sus historias de Instagram un chat privado con su exmarido, donde no faltaron las bromas, las chicanas y una promesa que nadie vio venir.

Es que el exfutbolista será uno de los flamantes participantes de Masterchef Celebrity, el programa que la madre de sus hijos conducirá. Todo arrancó cuando Maxi, entre risas y emojis, le escribió por WhatsApp para contarle que empezó a practicar para el reality.

"Boluda, estoy haciendo pan casero, nunca en la vida… vamos a ver cómo me sale”. La respuesta de Wanda no tardó en llegar y dejó en claro que la sorpresa fue total: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la champion y Santa Bárbara. Pedile al chat GPT recetas originales”.

El exfutbolista, lejos de achicarse, siguió contando sus avances culinarios: “Carne, lentejas y brócoli, toy a full ehhh”. Wanda, fiel a su estilo, le tiró un consejo con humor y algo de picante: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final”.

DE LA DISPUTA A LA PROMESA: LA HISTORIA DE LA CASA DE SANTA BÁRBARA DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ

La casa de Santa Bárbara fue el hogar familiar que compartieron Wanda Nara y Maxi López cuando estaban casados, ubicada en un exclusivo barrio privado en la zona norte de Buenos Aires.

Tras su separación en 2013, Wanda se quedó con la propiedad, lo que generó años de conflictos legales y mediáticos entre ambos, ya que Maxi reclamaba derechos sobre la vivienda. La propiedad se volvió un símbolo del enfrentamiento entre la expareja, y fue mencionada varias veces en entrevistas y redes sociales.

Con el paso del tiempo, el tema de la casa volvió a surgir de manera más distendida, como se ve en el mensaje reciente donde Wanda prometió con devolverle a Maxi el “Rolex de la final de la Champion y Santa Bárbara” si logra ganar Mastechef. Esta referencia muestra cómo el conflicto, antes tenso, ha dado lugar a un vínculo más relajado y con tono humorístico, en medio de su actual guerra con Mauro Icardi.

Ciudad Magazine