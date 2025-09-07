El robo de una motocicleta culminó en el hallazgo de motopartes de otros rodados

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la capital correntina, quien robó una motocicleta.

El operativo ocurrió en el barrió San Gerónimo, cuando efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos fueron alertados que una motocicleta había sido robada en inmediaciones de calles España y Junín.

El rodado, que estaba estacionado fue sustraído del lugar, por lo que se iniciaron tareas investigativas que el desembocaron en allanamiento de tres domicilios y el hallazgo del rodado y la demora de los autores del hecho.

Al respecto el demorado fue trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan con los trámites de rigor.