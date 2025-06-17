La UCR Corrientes tendrá su Convención para definir alianzas y candidatos

La Mesa Directiva de la UCR convocó a la Convención Provincial para este lunes 23, donde definirán candidatos de cara a las elecciones del 31 de agosto y ratificarán la alianza "Vamos Corrientes". Se analizará además la reforma de la Carta Orgánica.



La UCR definirá la conformación de alianzas para las elecciones nacionales, provinciales y municipales de este año. "Esta Mesa considera que de acuerdo con lo establecido por el artículo 34, debe llamarse a sesión a fin de proceder a establecer el marco para la constitución de alianzas en las categorías a las que se arribe a algún tipo de acuerdo con otras agrupaciones políticas con las cuales ya se ha venido trabajando en conjunto", informan.



"Atento a las resoluciones de la última sesión de la Honorable Convención, con respecto a la Comisión de Estudio para elaborar las posibles temáticas a reformar (Secciones de la Capital, Elecciones Internas, Candidaturas, etc.), y la intimación de la justicia federal con respecto a la suspensión de las Elecciones P.A.S.O. en el presente año, y lo posibles mecanismos de nominaciones de candidatos nacionales. Se ha incluído en el orden del día el tratamiento de la declaración de necesidad de reforma de la Carta Orgánica Partidaria"