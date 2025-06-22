El Partido Demócrata Progresista ratificó alianza con “Vamos Corrientes”

n El Partido Demócrata Progresista reunió ayer al Congreso partidario para fijar el marco de alianzas de cara a las elecciones del 31 de agosto. Por amplía mayoría, los demócratas decidieron cerrar acuerdo con el oficialismo "Vamos Corrientes" y además eligió a sus candidatos a cargos electivos.

Hasta la sede deportiva de 9 de julio esquina Buenos Aires, llegaron 33 congresales del partido para debatir sobre el futuro de Corrientes. De los 33 congresales, 25 eran titulares y 8 suplentes.

El secretario general del partido, Miguel Gaviña Naon, realizó una análisis de la realidad política provincial y de los esfuerzos que ha realizado la fuerza por marcar la agenda de desarrollo para Corrientes.

El Congreso conformó además el Tribunal de Conducta y aprobó todo lo actuado por la Junta Ejecutiva Provincial durante el último año.



Al momento de definir el marco de las alianzas, 27 congresales apoyaron la moción de conformar alianza con "Vamos Corrientes" y seis votaron por cerrar acuerdos con Encuentro por Corrientes (ECO).

Los congresales eligieron además a sus candidatos a cargos electivos para 2025 y ungieron al dr Daniel Erich Benítez, de Bella Vista, y a Sofía Nacimento, de Santo Tomé.