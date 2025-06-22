La Convención del PA ratificó la intervención al distrito Corrientes

n La Convención del Partido Autonomista Nacional ratificó la intervención al distrito Corrientes y a Juan Noya como interventor por 365 días. La ratificación se dio ante la observación que realizó la Justicia de primera instancia y que aún debe resolver la Cámara Electoral Nacional la cuestión de fondo.

La jueza Maria Servini de Cubría había objetado la intervención del distrito Corrientes por supuestos faltanes en la formalización de la medida. La decisión fue recurrida por las autoridades nacionales del partido ante la Cámara Nacional Electoral.

Mientras se espera una resolución de fondo, las autoridades nacionales de la fuerza decidieron avanzar en una nueva Convención para ratificar la intervención del Partido Autonomista distrito Corrientes, decisión que se realizó por unánimidad y en la que se ratificó al doctor Juan Noya como actual interventor.

El PA había ungido como candidato a gobernador a José Romero Brisco en una gran reunión que se concretó hace más de un mes en la capital correntina.

Ello pese a las intenciones de algunos dirigentes que judicializaron las decisiones, que en un marco democrático, acordaron casi por unánimidad los dirigentes y militatntes de la histórica fuerza.

Pese a los intentos de un grupo de dirigentes el Partido Autonomista ratificó sus intenciones de dar pelea en las elecciones provinciales del 31 de agosto.

José Romero Brisco instó a cada uno de los autonomistas a soñar con una Corrientes distinta, próspera y unidad. "Agradecerles de todo corazón a cada uno de los que habló bien, algunos que piensan algo malo, también hay que decir esas cosas. Pero en estos días que se hablaba de la reunión y que hacían las invitaciones y que pensábamos cómo iba a salir. Esa incertidumbre de saber si va venir el gente, qué van a opinar, qué van a decir, cuál sería el rumbo del partido. Quiero que que nos detengamos un segundo y que pensemos entre todos. Este es un partido histórico, centenario. Este es un partido que supo conducir los rumbos de la provincia y lo hizo de excelente manera. Y pensaba, ¿cómo llegó este partido a conducir los rumbos de la provincia?"

"Y le hago a ustedes la pregunta. ¿Llegamos prendidos del saco de alguien? ¿De otro partido, de otros dirigentes nos regalaron el lugar que el partido supo tener. O lo logramos con el el sudor de nuestra camiseta, ganamos transitando la provincia de punta a punta y llevando las ideas autonomistas y llevando las ideas que nosotros tenemos de lo que queremos hacer con la provincia".

"Tenemos que ser conscientes que acá nadie nos va a regalar nada. Que todos los que estamos acá y muchos otros que no están, vamos a ser los verdaderos artífices de la historia del partido. Nadie nos va a regalar nada y nada no va a venir de arriba".

"Desde que estoy participando activamente en este partido vi demasiados escenarios. Que el partido se fue con el peronismo a un frente, después que viró y el partido se fue con ECO, el radicalismo a otro frente. En su momento se tomaron esas decisiones, seguramente porque fueron las correctas y se consideraron las correctas".

"Depende de que nos movamos, de que trabajemos, nada llega en la vida sin esfuerzo, en la política tampoco. Esforcemosnos, trabajemos, recordamos la provincia y vemos una idea superadora del Partido Autonomistas. Juntemosnos con aquellos que piensan iguales que nosotros, pero seamos nosotros la voz cantante, la nave insignia. Que nadie nos lleve las narices, que nadie nos venda espejos de colores".

"Los invito a autonomistas a retomar el coraje que este partido supo tener, a retomar la valentía que este partido supo supo tener, a valorizarnos nosotros como autonomistas y a sentir que sí somos capaces, que sí somos capaces los autonomistas de ir contra cualquiera y que nos vaya bien. Gracias por el acompañamiento".