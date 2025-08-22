Valdés encabezó la apertura de la Feria “Iberá ConVida” en La Unidad

Este viernes 22, el gobernador Gustavo Valdés participó de la inauguración de la Feria “Iberá ConVida”, que se desarrolló en el espacio cultural La Unidad, en el marco de la propuesta “Unidad Abierta”. La actividad pone en valor la gastronomía, la cultura y la identidad correntina.

El Gobierno provincial vuelve a abrir las puertas de este emblemático e imponente edificio, símbolo de la identidad y testigo de más de un siglo de historia correntina. Con la visión de transformar el patrimonio en motor de desarrollo, este espacio diseñado en 1887 por el ingeniero Juan Col, está convirtiéndose en un polo turístico y cultural que generará oportunidades, fortalecerá la economía local y “proyectará a Corrientes hacia el futuro” aseguran.

“La Unidad abierta” ya tuvo una primera exitosa apertura hace 2 semanas, en la cual 3.500 personas ya conocieron y disfrutaron el predio. La provincia de Corrientes, reconocida por su biodiversidad, sus tradiciones culturales y su valioso patrimonio gastronómico, abre de esta manera las puertas a un evento único: un encuentro que celebra los sabores, aromas e historias de esta tierra, una feria que tiene como propósito especial revalorizar los sabores locales, poniendo en primer plano a productores, cocineros y artesanos que conservan la esencia de Corrientes.

En ese contexto, el Gobernador inició su discurso hablando de “la evolución como seres humanos en este tiempo”, y en esa línea contó que hasta “hace unos años atrás no teníamos conciencia del Iberá, con una confrontación de visiones, que nos empujaba por un lado a un Iberá a renacer, a cambiarnos la forma de pensar a lo que resistíamos, hasta comenzar a darnos cuenta que la evolución era fundamental, entonces comenzamos a cambiar”. Fruto de esa “evolución también en la forma de hacer las cosas, es que hoy tenemos a los esteros del Iberá como una joya de los correntinos, al que comenzamos a darle vida, a ponerle animales que habían desaparecido, introducir especies, lo que se conoce como rewilding, o hacerlo salvaje nuevamente”.

Es así que “tomamos costumbres de nuestra gente, de antaño, que nos da la posibilidad de mirar lo que veíamos cuando éramos chicos o conocer sabores del chipá mbocá o el cauré, el vorí vorí, el anguyá, el locro, la polenta hecha de determinadas maneras, y a todo eso le comenzamos a dar una evolución artística”, sostuvo. Agregó al respecto que “la cultura es arte culinario, no es solamente lo que proviene del hombre, como la pintura, escultura o la música, también es la evolución en nuestros sabores”.

Valdés aseguró que “cuando probamos o degustamos nuestra tradición, nos hace acordar y probar la esencia de los correntinos, y eso es lo que tiene que ver con los sabores del Iberá”. Por eso “estamos presentando este ´Iberá ConVida´ hoy por primera vez en un lugar que también habla de una evolución, de un encuentro entre la ciudad y el campo, que también eso implica ser La Unidad, así que es la primera vez que abrimos las puertas de este espacio para un evento”, informó.

Manifestó que “necesitábamos imperiosamente reencontrar este espacio con la ciudadanía, ya que lo teníamos olvidado, por el cual pasábamos y no lo mirábamos, pero siempre estaba”. Pero “después de mucho tiempo, tomamos una decisión, con el objetivo de reencontrándonos 3 días con nuestros sabores, que además servirá para poder abrir un poquito la mirada para ver lo que viene antes de fin de año con la inauguración de La unidad que se dará en todo su esplendor”.

Por último, el primer Mandatario reiteró que “evolucionamos en recibir gente, tal como es el correntino, de manos abiertas y tendidas, donde seguramente con un chamamé nos vamos a enchamigar con la Argentina. Así que bienvenidos a La Unidad, estos son los sabores de nuestra tierra” cerró.

Eliciri

La ministra de Turismo de la provincia, Alejandra Eliciri al hablar ante los presentes sobre este evento expresó que “Bueno, hoy estamos en un evento que es el primero que organizamos y que tiene que ver con la puesta en valor de la gastronomía y la integración con la cultura porque así concepcionamos nosotros el desarrollo del destino turístico” y luego destacó que “pudimos articular lo que tenía que ver con la naturaleza, que se mencionaba, la riqueza que tenemos en biodiversidad, también pudimos articular con nuestra cultura, y cuando hablamos de cultura, hablamos de música, hablamos de tradiciones, hablamos de historia”.

Asimismo, Eliciri recalcó que “la inversión que ha realizado el Gobierno de la provincia para poder desarrollar este destino es grandísima, porque si hablamos de un Corrientes donde ofrece un turismo histórico, tenemos obras como museos y Centros de Interpretación que se han inaugurado a lo largo de toda la provincia, en donde podemos realmente acercar al turista a la historia que queremos contar de la provincia” y agregó que “cuando hablamos de Iberá, se ha generado la infraestructura como para poder acceder y disfrutar del Iberá y su biodiversidad, cuando hablamos de cultura general, fiestas, chamamé, carnavales, todo ha sido inversión que permitió que hoy Corrientes pudiera posicionarse como un destino turístico”. “Corrientes ha crecido en los últimos años, ha pasado con alguno de los indicadores que no es menor mencionarlo, ha pasado de ser un destino que dejó de ser de una noche o un destino de paso a un promedio que hemos tenido de cuatro días eso implica un impacto en lo que es la economía local” indicó la Ministra y a la vez para concluir dijo que “lo que también nosotros tenemos que mencionar es que tenemos una ocupación hotelera que anda en promedio del setenta por ciento, inclusive este año, que ha sido un año bastante difícil para el sector turístico a nivel nacional todo eso ha sido posible por el trabajo que se viene realizando”.

Flinta

Al tomar la palabra, el senador y presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta manifestó que “esta iniciativa tiene que ver con una convocatoria a nuestros feriantes de la gastronomía correntina y a nuestros artesanos” y a la vez explicó que “hablando con el Gobernador, dimos a conformar el programa Cocineros del Iberá, que tiene que ver con un programa instituido desde el Gobierno de la provincia, que salió a rescatar pueblo por pueblo de lo que es la Cuenca del Iberá, a hombres y mujeres que cocinaban nuestras comidas históricas”.

Con respecto a esto último, Flinta dijo: “esto se refiere a las cocinas que hacían nuestras abuelas, la cocina de larga cocción, de fuego lento, la cocción referidas a la mandioca, al maíz, a nuestras carnes, todo temas que nos caracterizan y que no las habíamos puesto en valor” y añadió al contar que “así que a partir de eso, fue conformar el programa y salir a recorrer la provincia, hoy nuestros cocineros recorren la provincia y otras provincias ofreciendo estos platos tradicionales que son fruto de nuestra identidad”.

Por último, remarcó que “pasaba algo similar con nuestros artesanos, nuestras artesanías que se iban perdiendo en el tiempo, la artesanía en madera, en barro, en paja, la artesanía que tiene que ver con el trabajo de hombres y mujeres que ya prácticamente ya no tenían razón de ser y que no sabían qué hacer con su artesanía y lo mismo pasaba con los cocineros” y resaltó que “pues bueno, esto del turismo en Iberá ha generado la posibilidad y ha ofrecido así una posibilidad a hombres y mujeres que pueden ofrecer su sabiduría culinaria y artística y poder vivir de ello”.

Tassano

Al momento de su alocución, el intendente capitalino, Eduardo Tassano “la Capital está embellecida, en estos últimos años por decisión fundamental del Gobernador, que ha significado toda la mejora del sector Costanera Norte con el proyecto Ñanderecó, además de lo que se hizo en el Parque Mitre, el Parque Cambá Cuá, el Parque Iberá debajo del Puente, todo lo que hicimos trabajando en la Costanera Sur en toda nuestra zona que podemos decir turística y que en este trabajo conjunto hemos ido consolidando con montón de eventos que han hecho que nuestra ciudad, que el destino deje de ser de un día y eso se haya potenciado” y para terminar dijo que “esta casa sin dudas, va a ser un símbolo de la ciudad, que potencia el turismo que en estos momentos ya es uno de los principales ingresos de la provincia, y que ha crecido enormemente en nuestra ciudad”.

El evento

La apertura del evento contó con una puesta en escena innovadora, que incluyó espectáculos musicales y una instalación audiovisual de alto impacto, pensados para sorprender al público en un espacio patrimonial remodelado para albergar propuestas culturales de vanguardia.

Como parte de la propuesta, se brindó una experiencia inmersiva, con shows a cargo del tenor Darío Volonté, la agrupación chamamecera Irundy y el grupo de percusión teatral Choque Urbano, entre otras atracciones artísticas.

La Feria, con eje en la identidad culinaria correntina y la promoción de productos regionales, reunió stands de cocineros del Iberá que desplegaron lo mejor de la gastronomía local: platos elaborados con ingredientes como pastas artesanales, quesos, chacinados, produce de caño de búfalo, cultivos hidropónicos, harina de batata y almidón de mandioca.

Además, la feria contó con exhibiciones y ventas de productos frescos y utensilios de cocina, junto a bodegas de cerveza artesanal correntina y propuestas de tragos sin alcohol y gin regional, con el propósito de potenciar sabores autóctonos y el trabajo de emprendedores locales.

Presencias

En la inauguración de la Feria Gastronómica “Iberá ConVida” junto al gobernador Valdés, estuvieron presentes; el intendente de Capital, Eduardo Tassano; los ministros del Poder Ejecutivo, de Turismo, Alejandra Eliciri, de Secretaría General de Gobernación, Carlos Vignolo, de Desarrollo Social, Adan Gaya, de Industria, Trabajo y Producción, Mariel Gabur, de Seguridad, Alfredo Vallejos; el senador y presidente del Comité Iberá, Sergio Finta; secretarios y subsecretarios y concejales.