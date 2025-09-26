Valdés inaugurará UniPlaza, el nuevo shopping de La Unidad

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés inaugurará este viernes por la tarde "UniPlaza", un nuevo centro comercial ubicado dentro del proyecto de recuperación urbana de “La Unidad”. La actividad se realizará a partir de las 19.30 en la intersección de las calles Moreno y Don Bosco de la ciudad capital y será encabezado por el mandatario provincial.

La propuesta forma parte de una articulación entre el sector público y privado para revitalizar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Corrientes, integrando cultura, ciencia, gastronomía y comercio en un mismo entorno.

El nuevo shopping se construyó sobre un predio de 18.000 metros cuadrados y fue diseñado tomando como referencia centros comerciales de escala nacional e internacional.

La infraestructura se articula con otros espacios del ecosistema urbano de La Unidad, como el Museo Histórico, el Centro de Ciencia y Tecnología, y el Polo Gastronómico, consolidando así un corredor de uso mixto que combina entretenimiento, consumo y espacios al aire libre.

Más de 35 locales y 250 puestos de trabajo permanente

UniPlaza cuenta con 35 locales distribuidos en tres niveles, estacionamiento privado para 90 vehículos, y un patio de comidas climatizado de 1.300 m2 con capacidad para 350 personas.

A esto se suman un restaurante de 480 m2, cuatro locales de comida rápida, un supermercado premium de 700 m2, un salón de entretenimiento familiar y múltiples propuestas comerciales que incluyen desde cafeterías y farmacias hasta jugueterías, vinotecas y tiendas de indumentaria.

Durante el proceso de construcción, se generaron más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que con su puesta en marcha se estima la creación de más de 250 empleos permanentes, lo que representa un impulso significativo para la economía regional.

La inauguración de UniPlaza forma parte de una estrategia de modernización urbana que busca consolidar a la ciudad de Corrientes como un polo turístico, cultural y comercial en la región, promoviendo espacios integrados y de acceso público en sectores tradicionalmente subutilizados.