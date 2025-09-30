Impulsa un reconocimiento a “Los Ángeles del Puente” por su labor Corrientes y Chaco

La diputada nacional Sofía Brambilla presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para otorgar un reconocimiento formal al movimiento solidario “Los Ángeles del Puente”. Este grupo de voluntarios, bien conocido por los vecinos de Corrientes y Chaco, patrulla de manera permanente el Puente General Manuel Belgrano con una misión vital: prevenir suicidios y salvar vidas.

Desde su inicio en agosto de 2023, la iniciativa ha demostrado una efectividad conmovedora, logrando rescatar a 184 personas que se encontraban en situaciones críticas. La labor no se limita al rescate físico, sino que ofrece contención humana, acompañamiento espiritual y orientación hacia soluciones de fondo para quienes atraviesan un momento de desesperanza.

De red vecinal a "escudo humano"

El movimiento nació de la iniciativa del Pastor y contador Gustavo Almirón y la Pastora y Bioquímica Rocío Telechea, y ha crecido de manera exponencial. Comenzaron con cerca de 200 personas y hoy la red cuenta con más de 560 voluntarios comprometidos.

La diputada Brambilla destacó la importancia de este compromiso cívico: “Los Ángeles del Puente son un ejemplo de lo que logra la sociedad organizada cuando decide cuidar lo más valioso: la vida. Con fe, compromiso y solidaridad, demostraron que frente a la desesperanza siempre hay un camino de amor y acompañamiento”, expresó.

La legisladora considera que este reconocimiento en el Congreso no es solo un gesto simbólico, sino también un llamado para que experiencias de solidaridad y compromiso como esta se repliquen en todo el país. La acción de estos voluntarios se sostiene como un verdadero escudo humano en defensa de la vida, ganándose el respeto y la admiración de las comunidades que unen el Puente General Manuel Belgrano.