Corrientes: tras un rastrillaje se recuperó una bicicleta robada momentos antes

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó una bicicleta robada en la ciudad Capital.

Un operativo de rastrillaje fue ejecutado por efectivos de la Comisaría II Urbana tras tomar conocimiento de un hecho delictivo en inmediaciones de calles General Paz y Suipacha, donde se produjo el robo de una bicicleta.

El personal policial inició el operativo en sobre calle Necochea y sus inmediaciones, el cual resultó en el hallazgo de una bicicleta marca Kiwara, rodado 29, coincidente con la denuncia.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia mencionada, donde se realizaron los trámites de rigor.

