Corrientes: una investigación terminó con el secuestro de motocicletas de alta cilindrada

La Policía de Corrientes informó que el martes tras una investigación en localidad de Curuzú Cuatiá, secuestró motocicletas de dudosa procedencia.

La Unidad Regional N° 3 había iniciado una investigación en torno al traslado de varias motocicletas de alta cilindrada, tras llamar la atención de la fuerza.

Tras diligenciar las medidas judiciales pertinentes, se realizó el secuestro de 10 motocicletas cuyas procedencias son investigadas, pues existe la posibilidad de que estén vinculadas a un hecho delictivo, siendo ingresadas a la ciudad de forma separada y por partes.

Los rodados recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se continúan con las diligencias del caso.