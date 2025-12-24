Buscan a una mujer de 45 años que está desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este miércoles que iniciaron la búsqueda de una mujer de 45 años, identificada como Pared Gloria Beatríz que está desparecida en la capital correntina.

La solicitud surge a partir de una denuncia radicada por una persona de apellido Escalante, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno, que ya tomó conocimiento del caso.

Características físicas de la mujer

Contextura: delgada

Altura aproximada: 1,60 metros

Tez: trigueña

Cabello: largo, oscuro, ondulado

Vestimenta al momento de ausentarse:

Vestido de color verde

Zapatillas de color azul

Desde la Policía solicitan la colaboración de la población para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Quienes puedan aportar datos ciertos deberán comunicarse con la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura al 3794-712714, acercarse a la dependencia policial más cercana, o comunicarse de manera gratuita al Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en Capital o 101 en el Interior provincial.