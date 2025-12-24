Mercedes: quiénes eran los ciclistas que murieron tras ser impactados por una camioneta

La ciudad de Mercedes está de luto desde el martes tras conocerse la muerte de dos ciclistas que fueron atropellados desde atrás por una camioneta. Las víctimas eran figuras reconocidas en la ciudad y referentes del ciclismo de competición.

Se trata de Cristian Fischer (46) y Cristian Gigena (51), quienes circulaban sobre Ruta Provincial N° 40 a bordo de sus bicicletas, pues entrenan para una competición de ciclismo.

Quienes eran las víctimas

Cristian Fischer era un referente de la Liga Centro Sur de Básquet de Mercedes.

En tanto que Cristian Gigena era un reconocido empresario farmacéutico de la localidad.

Ambos eran amigos y competidores de ciclismo, por lo que el día del accidente, entrenaban con sus bicicletas sobre RP 40 en dirección a la localidad de Carlos Pellegrini, según informaron las autoridades.

El accidente y la principal teoría

En un momento, una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, dirigida por un hombre de 52 años de apellido Leiva, impactó por detrás a los amigos, quienes salieron despedidos por el impacto para caer sobre el asfalto y la banquina.

El impacto fue fatal, pues ambos murieron en el lugar.

Las autoridades intervinientes en el caso informaron que la fiscalía inició una investigación para develar las circunstancias del incidente.

A primera vista, por las marcas en el asfalto y el estado en que quedó la parte delantera de la camioneta, el vehículo circulaba a una velocidad mayor a la permitida en ese tramo de la ruta.

También trascendió que la principal teoría es que el conductor hablaba por teléfono mientras manejaba.