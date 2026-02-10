Almirón fue elegido presidente de la comisión que tratará la Reforma Laboral

Durante la seguidilla de reuniones constitutivas de este martes, se conformó en Diputados la Comisión de Legislación del Trabajo, que será cabecera del debate de la Reforma Laboral, una vez que se apruebe en Senado y sea girada a la Cámara baja. Como presidente de la misma fue designado el oficialista Lisandro Almirón.

La propuesta la realizó su par César Treffinger, quien destacó que el correntino, de profesión abogado, tiene "más de 24 años de ejercicio profesional" y "cuenta con una sólida trayectoria institucional y legislativa, con foco en la seguridad jurídica, la modernización del Estado y el fortalecimiento del rol del Congreso".

Además, mencionó que "es referente político y presidente de La Libertad Avanza en Corrientes". Tras repasar su trayectoria y las comisiones que integró estos dos últimos años, el chubutense expresó: "Su formación jurídica y su trayectoria lo convierten en la persona idónea para conducir este cuerpo. Estamos convencidos de que garantizará el debate democrático necesario para impulsar la seguridad jurídica y las modernizaciones que el mundo del trabajo nos está solicitando".

Al asumir en su rol de presidente, Almirón agradeció a su bloque, a Martín Menem, a Gabriel Bornoroni, a su provincia y al partido de LLA. "Asumo la responsabilidad con honor, humildad y sobre todo un fuerte sentido de compromiso", manifestó.

Sobre la comisión, el libertario destacó que "ha sido un espacio clave donde se debatieron y definieron derechos, obligaciones y equilibrios que marcaron el destino del país. Cada decisión que pasa por esta comisión impacta directamente en la vida de millones de ciudadanos, sean estos trabajadores, emprendedores, empresarios, PyMEs, familias". En esa línea, aseguró su intención de trabajar con "responsabilidad, diálogo y firmeza".

Al igual que sucedió en reuniones anteriores, Unión por la Patria no acompañó las designaciones. La diputada Paula Penacca afirmó que no se trataba de "un problema personal", sino de que su bloque no presidirá ninguna de las nueve comisiones conformadas al final del día. Si bien dijo que por la proporcionalidad tendrán 16 presidencias, "debería haber algún debate y alguna construcción de consensos en torno a que estas comisiones, que son importantes, puedan ser conducidas también por diputados de nuestro bloque", consideró.

En tanto, La Libertad Avanza mantuvo en reserva la vicepresidencia segunda y el interbloque Unidos la secretaría segunda. Sí fue nombrado como secretario primero Fernando de Andreis, del bloque Pro.

Luego que quedaran fijados los miércoles a las 9.30 como días y horarios de reunión, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola tomó la palabra para dejar manifestado su rechazo a los lugares en la integración de las comisiones y, sobre todo, al proyecto de Reforma Laboral.

"Tengo una vida dedicada a organizar y defender a la clase trabajadora de la cual soy parte. He sido secretario de esta comisión en dos oportunidades, luchando por los derechos de los trabajadores y desde luego venimos a rechazar de plano esta tenebrosa reforma laboral, que quiere arrasar con los derechos de los trabajadores. Esa será nuestra lucha en esta comisión", sostuvo y enfatizó que "es inadmisible que semejante reforma de 200 artículos se trate de manera exprés".

Quiénes integran la comisión

De los 31 miembros que tiene esta comisión, el oficialismo se reservó 13: Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Alida Ferreyra, Rosario Goitia, Gladys Humenuk, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro, Luis Picat, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Laura Rodríguez Machado, César Treffinger y Lorena Villaverde.

En tanto, 11 son de Unión por la Patria, a saber: Carlos Cisneros, José Gómez, Mario Manrique, Hugo "Huguito" Moyano, Kelly Olmos, Blanca Osuna, Sergio Omar Palazzo, Marina Dorotea Salzmann, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Natalia Zaracho.

Provincias Unidas cuenta con Jorge Antonio Ávila y Sergio Capozzi; y el Pro lleva a Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

La Coalición Cívica nominó a Mónica Frade; la UCR a Pamela Verasay y el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad a Néstor Pitrola.