Trump le dijo al jefe de policía que "todos" sabían sobre Epstein

Una entrevista recién descubierta del FBI planteó nuevas preguntas sobre la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que no sabía nada sobre los crímenes del ejecutivo y declarado delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras que el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, enfrentó una serie de preguntas de los legisladores este martes sobre sus propios vínculos con el ejecutivo.

Los acontecimientos del día pusieron de relieve cómo las consecuencias del escándalo de Epstein siguen siendo un importante dolor de cabeza político para la administración Trump, semanas después de que el Departamento de Justicia publicara millones de archivos relacionados con Epstein.

Los archivos también han creado crisis en el extranjero después de revelar nuevos detalles de los vínculos de Epstein con personas prominentes en la política, las finanzas, los negocios y el mundo académico.

En julio de 2006, cuando se hicieron públicos los primeros cargos por delitos sexuales contra Epstein, el jefe de policía de Palm Beach, Florida, recibió una llamada de Trump, según el resumen de una entrevista del FBI de 2019 con el jefe de policía que estaba entre los archivos.

El jefe de policía, Michael Reiter, citó a Trump diciéndole: "Gracias a Dios que lo están deteniendo, todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto".

Trump le dijo a Reiter que en Nueva York había gente que conocía a Epstein y le advirtieron que Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, era "malvada", según el documento. Trump también afirmó que una vez estuvo cerca de Epstein cuando había adolescentes presentes y que "salió pitando de allí".

Reiter, quien se retiró en 2009, confirmó los detalles de la entrevista del FBI al Miami Herald, que fue el primero en informar sobre su existencia.

Cuando se le preguntó sobre la supuesta conversación, el Departamento de Justicia dijo: "No tenemos conocimiento de ninguna evidencia que corrobore que el presidente contactó a las fuerzas del orden hace 20 años".

Trump fue amigo de Epstein durante años, pero tuvieron una pelea antes del primer arresto de Epstein, según ha declarado Trump. El presidente ha reiterado que desconocía los crímenes de Epstein.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el martes que Trump ha sido "honesto y transparente" sobre poner fin a su asociación con Epstein.

"Fue una llamada telefónica que pudo o no haber ocurrido en 2006", dijo. "No sé la respuesta a esa pregunta".

Interrogatorio en la audiencia del Senado

Por otra parte, este martes Lutnick intentó distanciarse de Epstein mientras testificaba en una audiencia del Senado, alegando que "apenas tuvo algo que ver con" él.

Los archivos del Departamento de Justicia incluían correos electrónicos que mostraban que Lutnick aparentemente visitó la isla caribeña privada de Epstein para almorzar en 2012, siete años después de que afirmara haber cortado todos los vínculos. Las revelaciones han provocado peticiones tanto de republicanos como de demócratas para que renuncie.

Lutnick dijo a los senadores que los dos hombres se habían reunido sólo tres veces en 14 años y que el almuerzo, en el que participó su familia, ocurrió simplemente porque estaba en un barco cerca de la isla.

"Yo sé y mi esposa sabe que no he hecho absolutamente nada malo en ningún sentido", dijo Lutnick en la audiencia.

Pero los correos electrónicos contradecían las declaraciones anteriores de Lutnick de que había jurado en 2005 no volver a ver a Epstein, después de que Epstein, su vecino en ese momento, le mostrara a Lutnick una mesa de masajes en su casa e hiciera un comentario sexualmente sugerente.