La llamativa propuesta de un municipio correntino: organizan una guerra de bombuchas

Los más chicos podrán divertirse en los carnavales con guerras de bombuchas gratis en Mercedes. Organizado por el municipio de esa localidad, el próximo lunes a partir de las 16 en el Parque Mitre, se entregarán bolsitas con bombitas.

Celebrar el carnaval

La propuesta apunta a que los más chicos puedan vivir la misma experiencia que disfrutaron generaciones anteriores, cuando las calles se llenaban de juegos de agua, risas y diversión compartida durante los días de calor.

imagen ilustrativa

A partir de las 16, quienes se acerquen al espacio verde podrán participar de una tarde a pura alegría. Habrá entrega gratuita de bolsitas con bombuchas para todos los chicos, aunque la invitación está abierta a personas de todas las edades, ya que la consigna principal es divertirse.

La iniciativa busca promover un ambiente familiar y recreativo, donde el juego y el entretenimiento sean el eje de la jornada. La idea es revivir aquellas postales clásicas de carnaval, con encuentros espontáneos y actividades al aire libre.

Como recomendación, se sugiere asistir con ropa cómoda y prepararse para mojarse, ya que el agua será parte central de la experiencia.