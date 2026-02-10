La Justicia dispuso registrar el fallecimiento de Cecilia Strzyzowski como femicidio y restituir los restos a su familia

La jueza técnica Dolly Fernández adoptó una serie de resoluciones de alto impacto judicial y administrativo en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Entre las disposiciones, ordenó la inscripción oficial de la muerte como femicidio en el Registro Civil y la entrega de restos óseos identificados a la familia de la joven, una vez que la sentencia condenatoria quede firme.

Las medidas forman parte del fallo que impuso prisión perpetua a los principales responsables del crimen y responden a un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal durante el debate judicial.

Inscripción del fallecimiento y causa de muerte

En su resolución, la magistrada instruyó que, tras la firmeza de la sentencia, se libre oficio al Registro Civil para asentar formalmente el deceso de Cecilia, consignando como causa homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, conforme al veredicto del jurado popular.

La decisión tiene relevancia legal y administrativa: permitirá a la familia regularizar trámites civiles y previsionales que permanecían imposibilitados desde la desaparición de la joven, ocurrida el 2 de junio de 2023. Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que la ausencia de un cuerpo completo no impedía el registro del fallecimiento, dado que existían restos óseos, cenizas y objetos personales que acreditaron judicialmente la muerte.

Entrega de restos óseos identificados

Otro punto central del fallo establece que, cuando la sentencia quede firme, se restituyan a Gloria Karina Romero, madre de la víctima, los restos óseos identificados durante la investigación. La medida reconoce el derecho de la familia a disponer de los restos y apunta a cerrar un capítulo marcado por la incertidumbre desde el inicio de la causa.

Preservación de material para futuras pericias

En paralelo, el tribunal dispuso el decomiso de restos óseos no identificados con precisión, que quedarán bajo resguardo judicial. Asimismo, ordenó que parte del material sea preservado en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial del Chaco, con el objetivo de posibilitar pericias complementarias o investigaciones científicas futuras.

Las resoluciones completan una etapa clave del expediente: además de definir responsabilidades penales, avanzan en el reconocimiento institucional del crimen y en una reparación simbólica para la familia. Para los investigadores, la inscripción como femicidio consolida la conclusión del juicio en los registros del Estado, mientras que la restitución de restos permite avanzar en el duelo tras más de dos años de espera.

Con información de Perfil Nea