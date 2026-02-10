¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Universidad de la Cuenca del Plata desagües pluviales Río Negro
Universidad de la Cuenca del Plata desagües pluviales Río Negro
El correntino Daniel “Keko” Villalba se suma al plantel de Boca Unidos

El club anunció este martes la incorporación del delantero correntino como nuevo refuerzo del plantel profesional.

Por El Litoral

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 19:28

El Club Boca Unidos de Corrientes dio a conocer este martes que el correntino Daniel “Keko” Villalba se suma al plantel profesional de cara a la próxima temporada del Federal 2026, reforzando el ataque del equipo aurirrojo.

Villalba se integra como delantero, aportando experiencia y recorrido en el fútbol argentino. El atacante tuvo un destacado paso por River Plate, donde fue goleador en las divisiones inferiores y formó parte del plantel profesional, siendo además uno de los jugadores que vivió el histórico descenso del club de Núñez.

Desde la institución correntina le dieron la bienvenida oficial al futbolista, destacando su jerarquía y el valor de sumar a un jugador nacido en la provincia para afrontar los desafíos deportivos que se vienen.

Con esta incorporación, Boca Unidos continúa trabajando en el armado del plantel con el objetivo de ser protagonista en el Federal 2026. 

Últimas noticias

