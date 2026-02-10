El correntino Daniel “Keko” Villalba se suma al plantel de Boca Unidos

El Club Boca Unidos de Corrientes dio a conocer este martes que el correntino Daniel “Keko” Villalba se suma al plantel profesional de cara a la próxima temporada del Federal 2026, reforzando el ataque del equipo aurirrojo.

Villalba se integra como delantero, aportando experiencia y recorrido en el fútbol argentino. El atacante tuvo un destacado paso por River Plate, donde fue goleador en las divisiones inferiores y formó parte del plantel profesional, siendo además uno de los jugadores que vivió el histórico descenso del club de Núñez.

Desde la institución correntina le dieron la bienvenida oficial al futbolista, destacando su jerarquía y el valor de sumar a un jugador nacido en la provincia para afrontar los desafíos deportivos que se vienen.

Con esta incorporación, Boca Unidos continúa trabajando en el armado del plantel con el objetivo de ser protagonista en el Federal 2026.