Anticipan lluvias para el resto de la semana en Corrientes

Los chaparrones caídos en la mañana de este martes fueron la antesala de lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Corrientes. A partir de este miércoles y hasta el viernes se pronostican lluvias. Se espera un leve descenso de temperaturas cerca del fin de semana.

Según el Agromet que toma como referencias los datos del organismo nacional, las precipitaciones llegarían este miércoles principalmente en el sur de la provincia, para el jueves avanza un poco más hacia el norte y es finalmente para el viernes cuando la probabilidad de lluvias se extiende a todo Corrientes.

Archivo Marcos Mendoza

¿Cuál es el propuesto para Capital?

Sin embargo, teniendo en cuenta los datos publicados del SMN, en Capital para este miércoles por la tarde se podrían producir tormentas fuertes con un 70% de probabilidad. Con vientos por el norte las temperaturas seguirán altas con 36°C de máxima, por lo que se prevé una jornada calurosa.

Para el jueves indica tormentas aisladas durante toda la jornada pero con 40%, por la noche aumenta el porcentaje y llega a los 70%. Los vientos continúan por el norte con máximas de 36°C y mínimas de 26°C.

El panorama cambia para el viernes con el inicio del fin de semana largo, cuando se prevé un cambio en la dirección de los vientos que pasa del norte al sureste. La máxima anunciada es de 31°C y mínimas de 24°C, con tormentas del 70% durante toda la jornada.

Durante el sábado y domingo no se prevé precipitaciones, las temperaturas irán desde los 23°C hasta los 33°C. Para el lunes las máximas vuelven a escalar a los 36°C y podrían aparecer lluvias por la noche.