Incendio en una forestal de Corrientes: difunden un identikit para dar con el sospechoso

La Policía de Corrientes informó este martes que solicitan la colaboración de la población en general para lograr identificar a una persona a través de un retrato hablado (identikit), elaborado en el marco de una causa iniciada de oficio por un presunto incendio registrado en una forestal ubicada en el Paraje Batel de la localidad de Concepción.

Según indicaron desde la fuerza, a partir de la recolección de datos y testimonios, se logró establecer que el sospechoso tendría aproximadamente 1,80 metros de estatura, tez morena, barba, y que al momento del hecho vestía un short de color amarillo y una remera.

La investigación continúa en curso y las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para poder avanzar en el esclarecimiento del caso.

Asimismo, desde la Policía se solicitó a los medios de prensa la difusión y circulación del identikit, con el objetivo de obtener información que permita identificar a la persona buscada.

Ante cualquier dato que pueda resultar relevante, se pide a la comunidad comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o con la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción.