Continuó la disminución de los envíos a frigorífico en octubre

La emisión de DTEs con destino a frigorífico en octubre amparó a 1,2 millones de animales, 6% menos que un año atrás. Como en ambos meses el número de días laborables fue igual, el promedio diario de faena mostraría la misma baja.

De las cuatro categorías principales, las mayores reducciones se observaron en novillitos y en vaquillonas, que bajaron parejo en 26 mil cabezas cada una (9 y 7% de caída, respectivamente).

Por su parte, los novillos se redujeron en 12 mil cabezas (9%) y las vacas sólo en 3 mil (1%). De esta manera, la participación de hembras en la faena se habría mantenido igual en 48%. En los próximos días conoceremos el número preciso de la faena, pero los DTEs resultan un buen proxy, mientras tanto.

