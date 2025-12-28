Presencia fantasmal en San Vicente

Un video, una silueta y varios interrogantes en torno a este extraño fenómeno paranormal que ocurre actualmente en Córdoba. Una extraña figura fue registrada por las cámaras de seguridad, deambulando por distintos pasillos del edificio público, en horas de ls noche, aunque también fue vista en horas del atardecer. Sucede que recientemente el director del registro civil reveló en conferencia ante la prensa local, detalles de una situación nunca antes filmada allí, lo cual sorprendió a propios y extraños. ¿Qué grabó la cámara? Los pormenores del caso fueron narrados por el único testigo quien grabó el fenómeno y decidió compartir los eventos registrados en un video viralizado en sus diferentes perfiles de las redes sociales.

El registro corresponde a un día sábado no especificado, cuando eran las 5.37 de la mañana y en momentos que el edificio estaba cerrado. Así comenzó a desandar el camino de ser el portavoz de una historia que nunca antes hubiera imaginado. El relator del episodio es Santiago Gómez, titular del mencionado registro cordobés. Aseguró haber visto una mancha blanquecina semitransparente, como una luz que se desplaza por los distintos salones del edificio y parece ingresar a un puesto de la atención al público. Así Gómez sostuvo que con motivo de la entrega del Documento Nacional de identidad por el fin de semana electoral, pasó lo siguiente: “el fin de semana el registro estuvo abierto tanto sábado y domingo.

El sábado a la tarde ingreso al sistema y me marca que hubo un movimiento a las 5,30 de la mañana. Cuando veo el video me sorprendo. Ante una pregunta el funcionario sostuvo que “En lo personal no creo mucho en estas cosas, soy escéptico. Pero los vecinos siempre nos cuentan sobre la aparición de espíritus o fantasmas. Las imágenes están y por eso decidí compartirlas para ver qué comentan los vecinos porque hay muchas historias y aunque yo soy escéptico, muchos afirman de que los hay, los hay.

Luego comentó que ya hace ya bastante tiempo, varios empleados le comentaron que se escuchan muchos ruidos en distintas oficinas de la repartición pública. Incluso aseguró que los empleados le indicaron haber escuchado voces y gritos en el sector correspondiente al subsuelo en más de una oportunidad y que muchos no querían bajar solos allí por miedo, siempre lo hacían de a dos. Luego explicó que “dicen que son las almas de los antiguos obreros o gente que trabajó en el lugar y que posiblemente haya muerto durante la construcción del antiguo edificio. Al respecto hay muchas historias.

Incluso las nuevas generaciones aseguran que es el alma de Miguel Iriarte, histórico referente del teatro cordobés, que aún deambula por el lugar. Y no solo dicen haberlo visto, sino también escuchado. Siguiendo con esta línea, Gómez explicó que “son muchas las historias que nos cuentan los vecinos sobre apariciones, también asociadas al antiguo mercado que funcionaba antes en ese lugar, allá por 1886 y que luego se volvió a reconstruir en 1927.”

Por último, se difundió un raro intercambio de mensajes que tuvo con parte del personal administrativo.al compartir el video en un grupo. Alguien cita el video y dice: “Es Miguel Iiriarte, como si estuviera viendo todo desde adentro. Y se pueden ver dos manos formando un corazón” Debajo se puede ver otra vez el video y dos manos unidas en forma de plegaria. Esta persona además escribió: “Es una luz blanca, lo cual indica que es un alma limpia” y tres manos más en el mismo gesto. Tras un “no sé” de otro integrante del grupo, aparece un nuevo mensaje que dice: ”Recuerda que ellos están y nos cuidan.”

Los fantasmas y los edificios públicos confluyen sin solución de continuidad en cada rincón del mundo y desde tiempos inmemoriales. Poe eso mismo esos casos se multiplican a lo largo y al ancho del enorme territorio nacional, ya que en cada pueblo o localidad por más pequeña que sea, existe una oficina de registro de cementerios, de morgue certificación de defunciones, donde hablar de la vida y la muerte es lo mas común. Al mismo tiempo, muchísimos empleados públicos de esas reparticiones suelen cumplir muchos años en su puesto de trabajo, por lo cual se mimetizan con el lugar en que desarrollan sus tareas, y si bien existen modernos edificios, hay muchos muy viejos que todavía continúan funcionando a pesar del paso del tiempo, siguen resistiendo y continúan en funciones., siendo un lugar propicio de la aparición de estas almas y espíritus que no quieren aceptar que ya han muerto y no están más en este mundo físico y desean regresar cada tanto al lugar donde fueron felices en esta espacio de mundo físico al que pertenecieron y se resisten a partir.