Fortalecimiento del banco yemero y semillero de cítricos

En el marco de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento del sector citrícola provincial, representantes del Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Ministerio de Producción y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades del INTA para avanzar en acciones conjuntas destinadas al fortalecimiento del Banco Yemero y del Semillero de Cítricos de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Bella Vista.