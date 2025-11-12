¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés inflación Regatas
INTA BELLA VISTA

Fortalecimiento del banco yemero y semillero de cítricos

En el marco de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento del sector citrícola provincial, representantes del Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Ministerio de Producción y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades del INTA para avanzar en acciones conjuntas destinadas al fortalecimiento del Banco Yemero y del Semillero de Cítricos de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Bella Vista.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 09:04
