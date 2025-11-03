Buenas perspectivas para 2026

La sociedad expreso la opción de continuar y profundizar el modelo económico. Se espera para el segundo tiempo del nuevo gobierno que se consolide la vuelta a la inversión, el empleo y expansión de la actividad económica.

El desafío para 2026 será consolidar la competitividad externa, seguir con la apertura de los mercados, profundizar la estrategia comercial hacia las carnes de valor y adecuarse a las nuevas demandas, y recomponer el stock ganadero sin perder eficiencia ni rentabilidad, aprovechando el nuevo marco de apertura y previsibilidad que hoy ofrece la política agropecuaria argentina.

“Esperamos que inicie un ciclo de retención, incremento de recría y aumento final de pesos a faena, todas señales que auguran una caída temporal de la oferta, propio del ciclo biológico de recomposición de stock, que con demandas firmes mantendrían buenos precios para la actividad ganadera y también para las carnes de pollo y cerdo las que cobraran un rol relevante en este escenario”, concluyó el informe.