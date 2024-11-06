Cortan el tránsito en una avenida por arreglos de la red cloacal

El tránsito en la Avenida Teniente Ibáñez, entre Ex Vía y Contte, se encuentra parcialmente interrumpido debido a tareas de reparación en el sistema cloacal. La medida, adoptada por el Municipio, fue anunciada en las últimas horas. Los conductores deberán tomar recaudos a la hora de circular por la zona.

Los trabajos de reparación forman parte de un plan de mantenimiento de la red cloacal que incluye la revisión y sustitución de tuberías dañadas. La intervención busca mejorar el servicio y prevenir problemas de desbordes, dado que el sistema estaba deteriorado en ese tramo de la avenida.

Por el momento, no precisaron una fecha exacta para la finalización de la obra, aunque se estima que se completará en el transcurso de la semana.