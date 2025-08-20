Buscan donaciones para agasajar a más de 60 niños en un comedor correntino

El Día de la Niñez se acerca y en Corrientes ya se preparan para que ningún pequeño quede afuera de la celebración. En el barrio Patono, el comedor Corazón Contento se transformará en el escenario de una gran fiesta destinada a más de 60 chicos, gracias a la colecta solidaria que impulsa la Fundación Sí. El festejo está programado para el 6 de septiembre.

El objetivo es reunir juguetes en buen estado, galletitas, snacks, golosinas, cotillón y tortas para que los más pequeños disfruten de una tarde diferente.

Detalles del festejo

"Estamos realizando una colecta para el festejo del Día de la Niñez en el Comedor Corazón Contento del barrio Patono, donde asistimos los sábados. El festejo está programado para el sábado 6 de septiembre", contó a El Litoral Cecilia Fernández, voluntaria de la fundación.

Cada sábado, alrededor de 40 niños asisten al comedor para recibir la merienda. Pero, según adelantaron los organizadores, en estas celebraciones suelen acercarse entre 60 y 70 chicos de la comunidad.

"Allí concurren 40 chicos cada sábado para tomar la merienda y en los festejos siempre recibimos alrededor de 60 o 70", explicó Fernández, al tiempo que agradeció el compromiso de los vecinos y de los comercios que se suman a la iniciativa.

Puntos de donación

Las donaciones pueden acercarse a distintos puntos de colecta de la ciudad, entre ellos Gym Vikingos, Zona Training, Homero tienda de mascotas y Uwu tienda, o bien comunicarse al 3795069757 para coordinar la entrega.