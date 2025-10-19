Krujoski logró el quinto puesto en la segunda final en La Pampa

El correntino Humberto Krujoski (Reanault) finalizó quinto en la segunda final de la novena fecha del Turismo Carretera 200 que se disputó este domingo en el autódromo Provincia de La Pampa en Toay.

El triunfo correspondió a Facundo Ardusso (Honda) que de esta manera logró su tercera victoria en la temporada a bordo del coche que prepara el RV Racing.

El piloto de Las Parejas (Santa Fe), quien había sido el más rápido de la clasificación sabatina, superó por más de dos segundos a Camilo Trappa (Renault), quien había vencido en la carrera sabatina, y al cual pudo superar en la partida; en el tercer puesto terminó el líder del certamen, Agustín Canapino (Renault).

Luego se ubicaron Bernardo Llaver (Honda), Krujoski, Valentín Yankelevich (Renault), el debutante Facundo Onandía (Renault), Lucas Valle (Honda), Juan Manuel Lorio (Renault) y Eduardo Martinez (Ford) quien también hizo su debut en Turismo Carretera 2000.

La lucha por el primer lugar se definió en la largda. Ardusso se adueñó del primer lugar, relegando a Trappa, y luego tomó una clara ventaja que la mantuvo a lo largo de las 23 vueltas.

Krujkoski comenzó en el sexto lugar y en la cuarta vuelta, aprovechó que Franco Riva se pasó en una curva para mejorar una ubicación.

Desde allí soportó el ataque de Bernardo Llaver que en el giro 19 logró superarlo. En el mismo giro, Canapino pasó a Lucas Valle que pisó el pasto y se retrasó varios puestos. Así, Krujoski se mantuvo quinto, pero ahora persiguiendo a Llaver.

La décima fecha, penúltima, del campeonato se correrá en Río Cuarto, Córdoba, el 8 y 9 de noviembre.