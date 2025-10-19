Se identificó la joya abandonada tras el robo al Louvre

La corona de la emperatriz Eugenia, una de las joyas robadas el domingo durante un asalto en el Louvre, fue encontrada dañada cerca del museo parisino, según dijo a la agencia AFP una fuente cercana al caso.

La pieza del siglo XIX pertenecía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre. Varios objetos de gran valor fueron robados el domingo en la mañana en la galería de Apolo del museo más grande del mundo.

Según informó Le Parisien, hubo cuatro ladrones en total: dos vestían chalecos amarillos y ropa de obrero, mientras que los otros dos conducían una moto.

Una fuente cercana al caso explicó a la agencia AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 9.30 y 9.40 de París (4.30 a 4.40 de la madrugada en la Argentina), poco después de la apertura del museo al público.

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció inicialmente en la red social X que permanecería cerrado el domingo por "motivos excepcionales", pero no dio más detalles.

Posteriormente, la dirección del museo dijo a la AFP que los visitantes fueron evacuados rápidamente para "preservar huellas y pistas para la investigación".

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo".

Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".

La ministra de Cultura, Rachida Dati, que informó del robo a primera hora de la mañana, señaló posteriormente que una de las joyas robadas había sido hallada cerca del museo.

Una fuente dijo a la AFP que se trataba de la corona de la emperatriz Eugenia, una pieza del siglo XIX compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre.

Las autoridades no han confirmado cuáles fueron las piezas robadas.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Clarín