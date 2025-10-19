Layoy se impuso en el Nacional de Clubes

Carlos Layoy logró el primer puesto en la Copa Nacional de Clubes que se realizó este fin de semana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

La competencia reunió a más de 540 atletas, entre ellos representantes olímpicos y mundialistas de la Argentina. La formación de la Asociación Deportiva Quirón de Buenos Aires volvió a ganar el certamen y sumó su 13º título en forma consecutivo.

Layoy participó en la prueba de salto en alto y se impuso con un registro de 2.03 metros. El libreño logró esa marca, se aseguró el primer puesto y decidió no volver a saltar para evitar que aparezcan dolores en una lesión de tobillo que lo maltrató en todo el año.

El podio en la prueba que se disputó este domingo en la pista de atletismo del Cenard lo completaron Jeremías James (2.03) y Benjamín Morel (1.95).

La consagración de Layoy llegó después de su paso por el Gran Premio de Brasil que se disputó durante el mes de agosto en la pista del Centro Nacional de Desarrollo de Atletismo en Bragança Paulista.

En el 2025, el mejor salto de Layoy fue de 2.10 metros, en una prueba que se realizó en Mar del Plata. Ahora analiza los pasos a seguir para lo que resta del año, aunque el objetivo central es poder realizar una buena pretemporada de cara a un 2026 cargado de competencias nacionales e internacionales.

