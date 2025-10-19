Colapinto se rebeló y pasó a su compañero de equipo en el último giro

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos tras dominar de principio a fin la carrera y lo siguieron Lando Norris y Charles Leclerc, quienes protagonizaron una gran lucha por el segundo puesto. Por su parte, Franco Colapinto finalizó 17° después de su superar a su compañero de equipo y desobedecer la orden que llegó desde boxes.

El argentino tuvo una mala largada, rodó al máximo de sus posibilidades durante toda la carrera y, en el último giro, desobedeció a la cúpula de Alpine y adelantó a su compañero, Pierre Gasly, con una arriesgada maniobra.

Colapinto inició la cita desde el 15° puesto tras avanzar a la Q2 en la clasificación del sábado. Pese al buen resultado, cedió su lugar ante Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Sauber) en la largada.

En el ecuador de la carrera, fue superado en la pista por el italiano Kimi Antonelli, quien sufrió un accidente con Carlos Sainz en el amanecer de la prueba y tenía más ritmo con su Mercedes, y por Alex Albon, su excompañero en Williams.

Producto de su estrategia, el argentino de 22 años aprovechó las paradas previas de sus rivales y llegó al 11° lugar. No obstante, se detuvo por única vez en la vuelta 38 y cayó al último lugar.

Colapinto, que inició con compuestos medios, comenzó a mejorar sus tiempos con el neumático rojo. Finalmente, le recortó la distancia a Gasly, su compañero, y lo superó por el interior de la primera curva, pese a que su equipo le pidió que no lo hiciera y mantuvieran la posición.