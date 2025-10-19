Messi hizo hat-trick y está cada vez más cerca de las 400 asistencias

Lionel Messi tuvo un partido para el recuerdo en la goleada 5-2 de Inter Miami sobre Nashville SC en la última fecha de la MLS antes del inicio de los Playoffs: marcó un hat-trick y entregó una asistencia, la cual le deja a las puertas de un récord histórico.

La apertura del marcador llegó a través de una característica definición por parte de la Pulga, que en la puerta del área enganchó para su pierna izquierda y sacó un tremendo zurdazo que se colocó razante y pegando al segundo palo del arquero.

El dueño de casa logró dar vuelta la historia pero el astro rosarino fue crucial para que los tres puntos sean para las Garzas, remontada que inició con su segundo tanto de la noche, el cual consiguió al cambiar su penal por gol. El primer tanto por esa vía en la temporada, al ceder esos disparos a sus compañeros.

Ya con la escuadra dirigida por Javier Mascherano en la delantera por el gol de Baltasar Rodríguez que le devolvió la ventaja, fue Messi quien logró estirar la diferencia con una nueva sensacional definición al palo lejano del arquero. El tercer tanto de la noche significó el número 29 en la temporada de la MLS, consolidándose como su máximo goleador, y el número 889 de su carrera profesional. Cada vez más cerca de llegar a los 1000 gritos.

Para completar la velada, el astro rosarino entregó el 5-2 a Telasco Segovia, que solo tuvo que empujarla para poner cifras definitivas en el score y dejar a Messi a las puertas de un nuevo hito. La asistencia es la número 399 en su carrera, a solo una de ser el primer jugador en llegar a 400.

TyC Sports