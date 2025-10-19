¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Un cortocircuito provocó un principio de incendio en el Hospital Vidal

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en el Hospital J. R. Vidal de la ciudad de Corrientes.

Por El Litoral

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 16:28

Bomberos Voluntarios de Corrientes dieron a conocer este domingo que se registró un principio de incendio en el Hospital J. R. Vidal, ubicado en calle J. R. Vidal 2069.

El aviso se registró este domingo, y de inmediato una dotación se dirigió al lugar para contener las llamas que se habrían originado en una de las instalaciones eléctricas internas del edificio.

De acuerdo al informe brindado, el foco ígneo se produjo a raíz de un cortocircuito y fue rápidamente controlado, evitando que el fuego se expandiera hacia otros sectores del hospital.

Las autoridades confirmaron que solo hubo daños materiales y que no fue necesario evacuar a pacientes ni al personal médico, por lo que el hospital continuó funcionando con normalidad.

