Un cortocircuito provocó un principio de incendio en el Hospital Vidal

Bomberos Voluntarios de Corrientes dieron a conocer este domingo que se registró un principio de incendio en el Hospital J. R. Vidal, ubicado en calle J. R. Vidal 2069.
El aviso se registró este domingo, y de inmediato una dotación se dirigió al lugar para contener las llamas que se habrían originado en una de las instalaciones eléctricas internas del edificio.
De acuerdo al informe brindado, el foco ígneo se produjo a raíz de un cortocircuito y fue rápidamente controlado, evitando que el fuego se expandiera hacia otros sectores del hospital.
Las autoridades confirmaron que solo hubo daños materiales y que no fue necesario evacuar a pacientes ni al personal médico, por lo que el hospital continuó funcionando con normalidad.