Revelaron el mensaje que Wanda le envió a Enzo Fernández y desató la furia de Valentia

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) se transformó en el escenario de una de las internas más explosivas del momento. Todo comenzó cuando salió a la luz un mensaje privado que Wanda Nara le mandó a Enzo Fernández, el campeón del mundo, y la reacción de Valentina Cervantes, su pareja, no tardó en encender la polémica.

Según reveló el panelista Santiago Sposato en A la Tarde, la conductora le habría enviado un sutil mensaje a Enzo durante unas vacaciones. “Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’”, contó Sposato, dejando a todos boquiabiertos.

Lejos de ocultar el mensaje, Enzo Fernández fue directo y se lo mostró a Valentina. “Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar, y va directamente a mostrárselo a Valentina”, detalló el periodista. Así, la tensión entre las dos mujeres se hizo cada vez más evidente.

CÓMO FUE EL MENSAJE DE WANDA A ENZO FERNÁNDEZ NARA QUE DESATÓ LA FURIA DE VALENTINA CERVANTEZ



La relación entre Wanda Nara y Valentina Cervantes nunca fue sencilla dentro del reality. Los comentarios filosos, las miradas cargadas y la intolerancia empezaron a notarse en cada cruce, generando un clima de conflicto que no pasó desapercibido para el público, según contaron esta semana en SQP (América TV).

En la primera semana de competencia, ambas protagonizaron un intercambio que dejó en claro que la armonía está lejos de reinar. Todo ocurrió cuando Wanda, en su rol de conductora, se acercó a la cocina de Valentina y surgió el tema del término “botinera”.

No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?”, le dijo Cervantes a la conductora en el reality. Wanda respondió que no, pero Valentina fue por más: “Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?” A lo que Wanda contestó, firme: “Para nada”.

Aunque no hubo un enfrentamiento abierto, los cruces sutiles y las respuestas con doble filo dejaron en claro que la relación entre Wanda y Valentina está lejos de ser cordial. La interna más caliente de MasterChef Celebrity promete seguir dando que hablar.



