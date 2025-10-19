Mandiyú tuvo un debut ideal en el Regional

La presentación del Deportivo Mandiyú en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 fue con un claro triunfo como visitante. Este domingo, el equipo capitalino superó a Defensores de San Roque 3 a 0. El encuentro correspondió a la primera fecha de la Zona 3 de la Región Litoral Norte.

En el estadio Francisco Ramón Puyol de San Roque, Mandiyú sustentó su victoria en la efectividad que tuvo en el primer tiempo cuando se adelantó 2 a 0. En el complemento, Defensores intentó adelantarse en el campo de juego pero quedó expuesto a las contras y recibió un nuevo gol.

El primer gol del encuentro llegó a los 10 minutos del período inicial a través de Mariano Giménez, mientras que a los 34, Juan Solís puso el 2 a 0. Durante el primer tiempo, Mandiyú intentó tener el control de la pelota, jugó lejos de su arco pero también le costó llegar al área grande. El mérito del equipo correntino fue su efectividad para aprovechar las escasas situaciones para marcar que tuvo.

En el complemento, a los 14 minutos Lautaro Mendoza puso el definitivo 3 a 0. En esta etapa, Defensores se adelantó en el campo de juego pero chocó contra sus propias limitaciones para atacar y la seguridad que mostró Lautaro Ferreyra, debutante en el arco Albo. Mandiyú insistió con las contras y le faltó contundencia.

En la segunda fecha, Mandiyú quedará libre y en la tercera, el 9 de noviembre, recibirá a Sportivo Surubí de Goya que este domingo quedó libre.