La Costanera Sur permanecerá cerrada al tránsito por el desfile de primavera de los CDI

La ciudad se prepara para vivir una jornada especial con el tradicional desfile de primavera de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que este año volverá a teñir de color y alegría la Costanera Sur. Para garantizar la seguridad de los niños y de los asistentes, la Municipalidad informó este jueves que el tránsito estará interrumpido este lunes, de 14 a 20, en el tramo comprendido entre la calle General Paz y la avenida Jorge Romero.

El comunicado del Municipio

“Este lunes 22 de septiembre, de 14 a 20, se interrumpirá la circulación en la Costanera Sur, desde General Paz hasta Jorge Romero, debido al desfile organizado por los Centros de Desarrollo Infantil”, señalaron en las redes sociales del Municipio.

La celebración de los más pequeños

El Desfile de Primavera reúne cada año a cientos de familias, docentes y pequeños que participan con disfraces y propuestas recreativas. Se trata de una fiesta que celebra la infancia, la creatividad y la llegada de la nueva estación.

Por lo que recomiendan a los automovilistas evitar circular por la zona durante el desarrollo del evento y utilizar vías alternativas. Además, se hará un operativo especial de tránsito y seguridad para ordenar la circulación en los accesos cercanos.