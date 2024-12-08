Valdés vs Seward por la presidencia de la UCR

Se confirmó que habrá competencia interna por la presidencia de la Unión Cívica Radical de Corrientes. Dos listas se presentaron para hacerse del manejo del radicalismo correntino.

El gobernador Gustavo Valdés se presentó como candidato a presidir la UCR por la lista "Vamos Radicales".

Cuando todo hacia pensar que no tendría competencia interna le apareció una contrincante: la exsenadora provincial Alejandra Seward, exjefa del Comité Capital de la UCR. La grilla cuenta con el guiño del exgobernador Ricardo Colombi y además presentaron candidatos en 25 de los 75 comités en disputa. En Capital solo presentaron lista para tres de las 12 secciones.

Valdés, en tanto, presentó postulantes en los 75 municipios con la denominación de "Vamos Radicales".

Se votará el 22 de diciembre. Pero la Justicia Nacional aún debe resolver la queja presentada por Ricardo Colombi, quien cuestionó los motivos de la intervención partidaria.