Rosgan cerró su calendario 2018 con una gran oferta para una demanda limitada

Esta semana se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario el remate de fin de año de Rosgan, con una gran oferta que superó las 21.000 cabezas, pero encontró una demanda limitada para este volumen. De esta manera, el mercado de remates televisados cerró su calendario 2018 y retomará la actividad en el mes de febrero.

El director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, escribe sobre lo sucedido en esta subasta de fin de ciclo. “Diciembre comenzó con un remate especial en Curuzú Cuatiá de 11.603 cabezas y finalizó para Rosgan con la subasta mensual de 21.210 cabezas poniendo en el último mes del año casi 33.000 cabezas, una cifra no habitual para un cierre de año. Esto claramente requiere un análisis especial”, analizó Milano.

En este aspecto, consideró que “el alto volumen de animales refleja la necesidad de venta de los productores para hacerse del dinero suficiente para cumplir sus múltiples compromisos, alejados del sistema financiero, porque quien utiliza estas tasas sabe cuál es el final. De esta forma, debió recurrir a descapitalizarse y lo que siempre tiene a mano son sus rodeos, esto se nota claramente no sólo por el volumen de animales jóvenes de invernada que se pusieron a la venta, sino por la masiva oferta de animales preñados y, para sorpresa de muchos, se ofertó un gran volumen de vacas con cría al pie, el mayor de todos nuestros remates. Esto muestra que el productor no tiene tiempo de esperar unos pocos meses para destetar un ternero que hoy es demasiado chico y venderlo en la zafra de marzo a junio. Necesita vender hoy”.

Milano también sostuvo que “la venta de tantas vacas con cría al pie acompaña el proceso de faena de muchas vacas preñadas que llegan al frigorífico con su destino de exportación a China y Rusia. Esta categoría, dada la recomposición de precios que tuvieron durante el año, fue la única buena noticia para el productor que allí logró la diferencia que no tuvo por sus terneros”.

Y sobre esta última categoría mencionada, señaló que “mantuvo relativamente los valores de los remates anteriores pero quedando algunos lotes sin vender porque las pretensiones justas del productor no tenían correlato en la compra. La demanda está muy tranquila, con los feedloteros comprando sólo lo justo y necesario”.

Fin de año

El remate de la semana pasada en Rosario fue el último del año del Rosgan, que cabe recordar está integrado por la Bolsa de Comercio de esa ciudad y once firmas consignatarias.

La actividad del mercado continuará ya el año próximo, y el primer televisado de 2019 está programado para los días 5 y 6 de febrero.