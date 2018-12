Ramírez Barrios: “Regatas es un equipo sin techo”

El jugador de Regatas Corrientes, Fabián Ramírez Barrios, hizo su balance de una temporada que recién está iniciando. Se mostró contento con el cierre del año por la victoria en el clásico ante San Martín y anhela un futuro promisorio para el Fantasma en esta Liga Nacional.

“Terminar así el año, ganar un clásico y bien arriba creo que fue algo muy bueno. Así que había que festejar por el esfuerzo y el sacrificio que viene haciendo el equipo”, comentó el correntino (28 años) que ya es uno de los referentes en el equipo del Parque Mitre donde transita su tercera temporada.

Para quedarse con el partido contra San Martín 88 a 81 en el Fortín, Regatas mostró en algunos pasajes una buena defensa. “Era una deuda que teníamos con nuestro equipo”, reconoció en declaraciones que realizó a La Red Deportiva. “Se hacía muy fuerte jugar contra algunos equipos, nos hacían puntos fáciles, así que teníamos que resolver eso, estar más concentrados, estar más intensos; hacer que el equipo rival juegue incómodo, que no tenga sus vías de gol importantes y eso lo hicimos muy bien. Los hicimos sentir incómodos en todo momento. Vamos por el buen camino y tenemos que seguir trabajando de la misma manera”, resaltó.

Luego, señaló que estoy “contento con el equipo y en lo personal porque he sumado en la parte defensiva. Teníamos que corregir la comunicación en la defensa y lo hicimos muy bien”.

En apenas cinco partidos disputados, Regatas ya modificó su plantel con las llegadas de Omar Cantón y Adonys Henríquez y la baja de Jevonlean Hedgeman. “Cantón nos da jerarquía bajo el aro; y Adonys es un chico nuevo que se está adaptando pero le tengo mucha fe”

La idea del entrenador es algo de lo que se habla constantemente y Ramírez Barrios ve como algo positivo el método de rotación porque “es la filosofía que tiene Lucas (Victoriano): traer 10 jugadores que van a jugar, con minutos repartidos, que cada vez que te toque entrar tenés que rendir al 100 por 100, no guardarte nada porque sabés que después tenés descanso y va a entrar un compañero que va a estar intenso”.

Para él, Regatas está “en el buen camino, vamos a seguir creciendo. Regatas es un equipo sin techo, tenemos que seguir explotando en lo individual como en lo colectivo para ser más fuertes. Todavía estamos un poco dolidos por el primer partido que perdimos con Gimnasia, pero después pudimos sumar 4 partidos seguidos”.

El plantel de Regatas Corrientes fue licenciado hasta el 28, jornada que retomará los entrenamientos y el 2 de enero de 2019 viajará rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el 4 se medirá con Obras. Dos días más tarde se presentará en Río Gallegos donde enfrentará a Hispano. El primer juego como local del nuevo año tendrá lugar el 10 frente a Quimsa.