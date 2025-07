Boca Unidos resignó dos puntos en una jornada caldeada

Boca Unidos atraviesa un mal momento en el Federal A de fútbol. Este sábado empató como local frente a Juventud Antoniana 2 a 2, suma nueve fechas sin triunfos y la dupla técnica que compone Rolando Ricardone y Cristian Núñez todavía no pudo ganar.

La pobre producción deportiva también generó malestar en algunos simpatizantes y el complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto amaneció con carteles y pintadas dirigidos a los dirigentes y jugadores.

“Fundieron al club. Renuncien Marcelo (Insaurralde) y Alfredo (Schweizer). Ya!”, “Dirigente$ de mier... re$peten los colores”, “Dirigentes, con Boca Unidos no se jode” y “Jugadores sin huevos”, fueron algunas de las leyendas que se pudieron leer.

Respuesta de la dirigencia

Antes del inicio del partido, Marcelo Insaurralde, presidente del club, intercambió palabras con un grupo de simpatizantes.

El dirigente, más tarde, junto a la Comisión Directiva publicó una nota donde reconoce que “atravesamos un momento complejo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Lo asumimos con total responsabilidad con la firme determinación de revertir esta situación”.

Luego de enumerar logros deportivos y de infraestructura, sostuvo que “nos duele estar pelando por no descender. Y entendemos el desánimo que eso puede generar”.

“También quiero hacer referencia a los gestos recientes, expresados desde el anonimato, que buscan instalar acusaciones y exigencias sin sustento real. La colocación de banderas con mensajes ofensivos atenta contra el respeto que debe primar entre socios, dirigentes y simpatizantes, y desvirtúa por completo la esencia de nuestra identidad aurirroja”, señaló.El dirigente reiteró que, junto a la Comisión Directiva, está abierto al diálogo y a la crítica constructiva, sin agravios y no desde el anonimato. También pidió “acompañar desde adentro”, por ejemplo “manteniendo la cuota social, acompañando en la cancha y proponiendo iniciativas”.La nota que concluye: “al finalizar el torneo, por supuesto, será el momento de realizar balances, evaluaciones y tomar decisiones de fondo. Pero hoy le presente no exige algo distinto: unión, compromiso y aliento. Todos juntos por el mismo objetivo. Que el amor por estos colores nos vuelva a unir, no a dividir”.

El empate

En un contexto caldeado, por la decimoséptima fecha Boca Unidos recibió en su estadio a Juventud Antoniana y empató en 2 tantos. El equipo correntino mostró poder de reacción para dar vuelta el marcador pero no lo pudo aguantar y resignó dos puntos vitales.

Para intentar torcer el rumbo, Ricardone y Núñez realizaron cuatro cambios en la formación titular respecto al equipo que perdió en Formosa.

Volvió al arco David Acuña en lugar de Ignacio Turnes y en la mitad de la cancha reapareció Diego Sánchez Paredes en reemplazo de Ataliva Schweizer.

Además debutaron los refuerzos Facundo Fernández y José Vivanco y dejaron el once titular Santiago Chamorro y Esteban Orfano.

Durante los primeros minutos, Juventud Antoniana se adelantó en el campo de juego y por la derecha llevó peligro hacia el arco correntino.

A los 20 minutos llegó la apertura del marcador. Mateo Mamani aprovechó un mal despeje y desde el sector derecho mandó el centro que encontró solo a Luciano Viano ingresando por el segundo palo para mandar la pelota al fondo de la red.

Boca Unidos dependía de la movilidad de Antonio Media y desde su pie nacieron los pocos ataques que generó el equipo correntino,

Desde el minuto 30, el Aurirrojo tomó el protagonismo. Sebastián Navarro avisó con un remate desde la medialuna del área grande que generó una gran intervención de Matías Montero.

A los 34, Navarro le ganó las espaldas a los marcadores centrales, pudo controlar un pelotazo de Vivanco y de emboquillada superó al arquero salteño para establecer la paridad.

En el complemento, el partido se hizo de ida y vuelta. Boca Unidos de adelantó en el marcador a los 23 gracias a un formidable remate de Leandro Gómez desde afuera del área que descolocó a Montero.

Antonina fue en búsqueda del empate y lo alcanzó en el minuto 42 cuando Dardo Torres ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo del arco correntino.

En los minutos finales, los arqueros (Acuña y Montero) evitaron que se mueva el marcador.

El empate dejó un sabor amargo para Boca Unidos que suma nueva fechas sin triunfos y Ricardone-Núñez todavía no pueden festejar en 5 presentaciones.

Boca Unidos suma 11 puntos y está penúltimo en la zona 4. Este domingo, el último, Crucero del Norte (9) visitará a San Martín de Formosa desde las 15.

En la próxima fecha (18va.), última de la primera fase, Boca Unidos visitará a Crucero del Norte.