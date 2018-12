Seguridad: recomiendan tomar recaudos si se deja la casa sola

Ante la celebración de la Nochebuena y la Navidad algunas familias suelen dejar sus domicilios para concurrir a la reunión familiar, por lo que desde la subsecretaría de Seguridad Ciudadana solicitaron que en estos casos den aviso a algún vecino de confianza, como medida preventiva y que los integrantes de los grupos de WhatsApp, en caso de que no haya patrullaje soliciten los móviles, porque está contemplado en el plan de seguridad que se ha diseñado para las fiestas de fin de año.

Consultado sobre las medidas de prevención del delito durante las fiestas, El Litoral dialogó con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Sívori, quien indicó que “si bien el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni ya ha presentado el operativo de seguridad que llevaremos adelante en estas fiestas, a modo de prevención todas las familias que dejen su domicilio para concurrir a alguna celebración le pedimos que avise la situación a algún vecino de confianza y que le brinde datos sobre los horarios de ausencia. Uno uno de los mayores errores que se comete es no avisar la ausencia, porque creen que nadie los ve que están saliendo y eso no es así, todos lo saben dado que no hay movimiento en ese hogar”.

“Además solicitamos a los vecinos que integran los grupos de WhatsApp, que en el caso de que no vean los móviles patrullando, avisen a los comisarios de su jurisdicción para que resuelva esa situación, porque todo está contemplado en el operativo blindaje y si ellos están abocados a algún hecho cuentan con un reglamento interno para resolver este tipo de circunstancia”, detalló el funcionario provincial.

En cuanto a la presencia de personas ajenas al barrio, Sívori solicitó que “en el caso de ver a alguien sospechoso o que anda deambulando se dé aviso a la Policía, porque es preferible que se verifique la identidad y que no haya riesgo a que suceda algún ilícito que se pudo haber prevenido”.