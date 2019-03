Cinco tips para un descanso feliz

Viajar con amigas es una de las experiencias más emocionantes de la vida. Aunque pasen mil turbulencias durante el viaje, al final tendrán una tonelada de anécdotas, experiencias y recuerdos que contarán durante años. Pero es importante tener en cuenta una serie de cuestiones antes de embarcarse en la aventura.

1. Decidir el destino

Sometan a votación las sugerencias de todas. Deben tomar en cuenta los presupuestos de cada quién, los gustos y las expectativas. Cada una piense en un destino que se ajuste a estas circunstancias, y sométanlo a votación.

2. Adecuar el presupuesto

En un grupo de amigas es común que todas tengan diferentes situaciones financieras. Cada quien sabe lo que gasta durante el viaje, pero hablen claramente antes de salir qué es lo que se tiene que pagar entre todas para que contemplen los presupuestos de todas. Cada una diga cuánto puede aportar, y en base a eso elijan hotel y medio de transporte.

3. Actividades

Durante el viaje cada una tendrá diferentes expectativas sobre las actividades que quiere realizar. No pasa nada si un día salen por separado, o forman 2 grupos para visitar uno museos y otro a las tiendas. La idea es que todas se la pasen increíble y que hagan lo que quieran hacer durante sus vacaciones, sin arrastrar a las otras.

4. Comida

Igual que las actividades, cada una tiene antojos diferentes. Desde que se levanten propongan qué se les antoja comer, o dónde les queda más fácil. Es decir, si van a ir de excursión a unas grutas, lo más probable es que coman por allá. Si alguna conoce un restaurante que valga la pena, sugiéralo y vayan a probar. Intenten ponerse de acuerdo, o ir a lugares donde todas pueden comer. Si hay alguna vegetariana o alguien que no coma mariscos, pues intenten elegir restaurantes donde la carta ofrezca opciones para ellas.

5. Convivencia

Dicen que no conoces realmente a una persona hasta que viajas con ella. Con tus amigas pasará igual, porque no importa cuánto tiempo pasen juntas en casa, al final del día cada quien cierra la puerta y hace lo que quiere. Para que nadie salga enojada, establezcan algunas reglas básicas de convivencia, como no dejar ropa tirada en camas ajenas, o no colgar trajes de baño mojados sobre las toallas. Hay que ser claras.

Más info en www.actitudfem.com