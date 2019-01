Mientras aguardan fecha para el plebiscito, el intendente sancionado acudió a la Justicia

Por presunto mal desempeño y conducta indebida, el pasado 21 de diciembre, el intendente de Garaví, Erasmo Chukel, fue separado de su cargo. Esta decisión fue el resultado de un juicio político que le inició el Concejo, que ahora espera que la Junta Electoral de la Provincia defina cuándo se podría hacer la consulta popular que avalaría o invalidaría la sanción. En paralelo, la Viceintendenta sigue a cargo del Municipio mientras que el funcionario pidió su restitución ante la Justicia.

Tal como informó este diario, al frente de la Municipalidad sigue la vice Claudia Nonino. “Es que como justo hay feria, todavía no obtuvimos respuesta del escrito que mandamos a la Junta Electoral”, señalaron desde el recinto legislativo municipal a El Litoral. En este contexto recordaron que en la citada nota “le notificamos del juicio político que derivó en la separación del cargo del Intendente y que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipios, ahora se debe hacer una consulta popular”.

Mientras esperan novedades, por pedido de Nonino, los ediles se reunieron en una sesión extraordinaria para tratar un proyecto destinado a solicitar al Tribunal de Cuentas de la Provincia que audite las cuentas del Municipio.

Ese requerimiento se concretó días atrás. “Faltan documentaciones y hay otra serie de anomalías pero como el Municipio no cuenta con los recursos suficientes para solventar una auditoría, consideramos que lo más adecuado era solicitar asistencia al Tribunal de Cuentas de la Provincia”, comentaron a este medio.

Respuesta

En paralelo, Chukel pidió la restitución a su cargo como intendente. “Presentó un recurso de amparo en un Juzgado de Santo Tomé. Alega que supuestamente no se le respetó al derecho a defensa, entre otras cuestiones. Pero eso no es verdad”, afirmó uno de los concejales. Al mismo tiempo, remarcó: “Tenemos hasta la próxima semana para responderle. Y lo haremos sin ningún tipo de inconvenientes porque está todo documentado lo que se hizo. No hay nada fuera de la ley”.