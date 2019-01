Valdés afirmó que abonará los subsidios que permitirán normalizar el transporte público

El gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini, recibieron ayer a los integrantes de la Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes (Cetic), para dialogar sobre la implementación del nuevo régimen de compensaciones que rige desde el pasado martes 1.

En este marco, el titular del Ejecutivo provincial garantizó el pago de los subsidios que permitirán a los transportistas normalizar las distintas prestaciones.

“Que el propio Gobernador nos diga que se abonarán las compensaciones nos brinda tranquilidad porque la verdad es que estamos atravesando una situación complicada. Al no contar más con los aportes que antes nos brindaba Nación, sumado al aumento de los costos, se hace imposible continuar funcionando como antes. Pero él nos garantizó que la próxima semana ya comenzarían a enviarnos recursos”, manifestó a El Litoral el propietario de una de las empresas que brinda el servicio de transporte urbano en una ciudad del interior. No obstante, acotó que “todavía resta definir bien la metodología y el monto que percibiría cada uno. Hay que tener en cuenta que la Provincia se hizo cargo del 50% y después hay otro 25% que le tocaría al Municipio donde se realiza la prestación”.

Con respecto al último caso citado, indicó que “eso es algo que cada concesionario tendrá que dialogarlo con los respectivos municipios”.

Por su parte el presidente de la Cetic, Osvaldo Spessot, -según lo informado desde el Gobierno de la Provincia- calificó a la reunión como positiva “por la muy buena disposición que mostraron, tanto el Gobernador como el ministro de Hacienda, con quien ya nos hemos reunido la semana pasada”. Sobre esto, añadió que “conformamos una mesa de trabajo y avanzamos en el tema”.

Tras lo cual afirmó que “estamos definiendo la metodología y esos detalles se van a pulir en el transcurso de la semana, como para que se puedan hacer efectivos los pagos y las empresas puedan continuar con la regular prestación de los servicios”. En este punto, el presidente de la Cetic remarcó que Valdés les garantizó que los fondos “ya están disponibles, en lo que compete al ámbito provincial” y que sólo resta definir la “metodología en cuanto a la distribución, pero no va a haber ningún problema”.

No obstante, Spessot comentó que solicitaron al gobernador que se “adelante un pago a cuenta para poder seguir brindando el servicio, considerando que la situación es compleja, por lo que algunos han dejado de prestarlo y reducido frecuencias”, situación que se normalizaría en las próximos días cuando se comience a efectivizar el sistema de compensaciones.

“Confiamos en que se podrá solucionar todo en breve”, aseveró uno de los integrantes de la Cetic que fue consultado por este diario.