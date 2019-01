De la Rúa continúa internado, pero experimenta una leve mejoría

El ex presidente Fernando de la Rúa cumple hoy su quinto día de internación en el Hospital Universitario Austral, sedado y con asistencia respiratoria mecánica, pero allegados a la familia del ex presidente indicaron a Télam que su estado de salud había dado respuestas positivas respecto de la neumonía que le había agravado sus condiciones cardiovasculares.



"La neumonía parece estar controlada, por lo que se le ha disminuido la medicación respectiva", señaló anoche la fuente.



De la Rúa, de 81 años, fue internado el 1 de enero luego de que se agravaran sus dolencias cardiovasculares por una infección respiratoria, según indicó el ultimo parte médico.



El Hospital no difundió ayer un parte médico, en tanto se precisó que habría comunicados en la medida en que se produjeran novedades en torno de la salud del ex presidente.



El parte mencionado indicaba que "al ingreso presentaba un cuadro de infección respiratoria que agravó dolencias cardiovasculares previas. Se inició tratamiento antibiótico y se le realizó una angioplastia coronaria para asistir a su corazón".