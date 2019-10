Sarampión: en Corrientes no se necesitan dosis “extra”, sí para los niños que viajan

En el país hasta ayer se había notificado 18 casos de sarampión, una enfermedad extremadamente contagiosa ya que si están en contacto con el virus, 9 de cada 10 personas susceptibles pueden infectarse, se mantiene hasta dos horas en el aire. En este marco, la jefa de Infectología del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane de Borda, explicó a El Litoral los cuidados que deben tener los padres, que se centran principalmente en el control de la vacunación y en no viajar a lugares donde hay miles de casos como Brasil.

En este sentido, es relevante recordar que la enfermedad se previene con la vacuna Triple Viral la que se coloca: de 12 meses a 4 años inclusive deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola, paperas); mayores de 5 años, incluidos los adultos deben acreditar dos dosis de vacuna con Doble Viral o Triple Viral; las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse, porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.

“Lo que se decidió a nivel nacional es ampliar la recomendación de una dosis o de la vacuna Triple Viral a los bebés de entre 6 y 11 meses que habitan regiones de Buenos Aires, esta dosis no cuenta para el calendario habitual. En Corrientes, no se han presentado casos por ello sólo se coloca otra dosis para los niños que viajan de 6 a 11 meses”, aclaró Gajo Gane a este medio.

Respecto a los chicos que se encuentran dentro de la franja etaria que cuentan sólo con una dosis por su edad, es decir entre 1 y 5 años, indicó que “no se agrega ninguna vacuna, no hay campaña porque ya se llevó a cabo el año pasado, sí se controla las dosis según la edad”. “En principio en la provincia sólo deben completar el calendario obligatorio según la edad. Hay una indicación transitoria sólo para niños viajeros. La mamá debería estar vacunada y así le pasa los anticuerpos a los menores de un año”, sostuvo la especialista.

“Hay 4.500 casos de Sarampión en Brasil y 4 muertos, por la cercanía genera un riesgo en Argentina. La enfermedad es altamente contagiosa. Para que no se extienda deben vacunarse. Las estrategias van cambiando en el día a día, por ejemplo si llegara a haber un caso en Corrientes se tomarán otras medidas. Por eso, hasta el momento en la provincia sólo deben controlar si están vacunados y en caso de viajar sí tomar otra precaución”, indicó.

En el caso de que viajen deben colocarse la vacuna, si no se pusieron las dosis, al menos 15 días antes. “Creo que sería totalmente irresponsable llevar a un niño que no tiene las dos dosis a un lugar donde hay brote”, expresó y agregó que “las personas que tengan menos de 54 años deben tener dos dosis de vacuna”.

“Un adulto que tampoco está vacunado también la puede pasar muy mal. Brasil es el destino favorito de los argentinos por eso es realmente preocupante la situación. No hay otra manera de prevenir más que estar vacunado. La gente en la provincia está bastante concientizada, me parece muy importante informar y poder decir esto. La vacuna es un derecho de los chicos y deben colocarse”, sostuvo la doctora a El Litoral.

Cabe destacar que las personas transmiten la enfermedad hasta cuatro días antes de tener los síntomas, que son rash (manchitas en la piel) y fiebre de más de 38 grados. Es relevante remarcar que con las vacunas al día no se necesita ninguna acción específica, ni aún si se viaja a áreas de circulación. Los bebés de 6 a 11 meses que viajan a estas zonas sí deben recibir la “dosis 0”. En caso de regresar de un viaje con rash y fiebre, consultar de forma inmediata al médico.