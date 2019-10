Chaco-Corrientes: se normalizó el servicio tras 36 horas de paro

Desde las 00 del lunes, una medida de fuerza por tiempo indeterminado motivada por cuestiones salariales y tomada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la vecina provincia del Chaco, afectó a la mitad del servicio interprovincial, generando numerosos inconvenientes. Pero ayer a la siesta el conflicto se solucionó y la totalidad de los colectivos del Chaco-Corrientes volvieron a funcionar con normalidad, no sin antes registrarse extensas filas, demoras y fastidio en los usuarios que diariamente deben trasladarse hasta la ciudad de Resistencia.

El paro por tiempo indeterminado que se llevó a cabo en Chaco y que fue por inconvenientes salariales con los choferes, afectó a los servicios urbanos de la ciudad de Resistencia y a la empresa chaqueña de recorrido interprovincial Ataco Norte. Durante la medida de fuerza, que se extendió desde las 00 del lunes hasta la siesta de ayer, solo circularon los colectivos de la empresa correntina Ersa, por lo que el servicio funcionó a la mitad.

Durante la mañana de ayer, en el puerto de la ciudad se registraron múltiples filas de usuarios del servicio de transporte interprovincial Chaco-Corrientes debido a que el sistema se encontraba funcionando solo en parte. El paro de choferes chaqueños, que incluía a la empresa Ataco Norte, que no prestó servicios, hizo que solo circularan las unidades de Ersa y que, por ende, hubiera demoras a la hora de abordar un colectivo, con el consecuente malestar de quienes debían trasladarse hasta la vecina provincia para trabajar o estudiar.

Pasado el mediodía de ayer, durante la siesta se subsanó el conflicto con los choferes de la vecina provincia debido a que el Gobierno del Chaco destrabó las diferencias entre las empresas y los trabajadores de la UTA que reclamaban el pago de salarios incumplidos, por lo que a partir de las 14 comenzaron a circular todas las unidades del servicio interprovincial tanto de Ataco Norte como de Ersa.

La medida de fuerza en la vecina provincia no solo afectó a los usuarios del servicio Chaco-Corrientes, sino también a quienes debían abordar los colectivos urbanos en la ciudad de Resistencia.