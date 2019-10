Ladrilleros temen por el futuro del sector ante la caída de las ventas

Si bien la pronunciada bajante del nivel del río Paraná en las costas de la ciudad permite a los ladrilleros locales acceder a mejores materias primas para reactivar la producción, la caída en las ventas de ladrillos por la poca actividad en la construcción hizo que desde los obrajes se encienda el alerta por el futuro de la actividad. Desde la Asociación de Ladrilleros del barrio Molina Punta explicaron que cuentan con un mercado muy acotado donde ubicar sus productos, y a las dificultades se suma el desarrollo de las viviendas de madera como alternativas y el uso de ladrillos huecos.

Por otra parte, los ladrilleros del Molina Punta continúan reclamando al Estado que los asista con maquinarias y materiales para poder repuntar la producción y aprovechar la bajante del río Paraná.

“Estamos preocupados por la situación de las ladrillerías porque la construcción está muy paralizada y casi no tenemos ventas significativas que nos ayuden a recuperar la inversión que hacemos para producir. A eso se suma que se está desarrollando y empleando mucho las casas de madera, que abaratan costos, y el uso de ladrillos huecos que son una alternativa más barata”, explicó en diálogo con El Litoral el referente de la Asociación de Ladrilleros del barrio Molina Punta, Julio Abasolo. “Las ladrillerías están trabajando pero no hay ventas, así que vamos a ver cómo continúan muchas familias que deberán buscar otras actividades para subsistir”, añadió.

Asimismo, el desarrollo de los ladrillos ecológicos de plástico hasta el momento no suscita complicaciones para las ladrillerías artesanales. “Por ahora no hay una producción masiva de los ladrillos ecológicos ni una gran demanda, así que no lo consideramos como alternativa”, indicó Abasolo.