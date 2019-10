Tras la denuncia de Cemborain, la Justicia allanó la Municipalidad de Mercedes

El allanamiento fue ordenado por la jueza de Instrucción de la ciudad de Mercedes, Margarita López Rivadeneira para investigar los posibles hechos de corrupción que ayer denunció públicamente Víctor Cemborain. El fiscal Adrián Casarrubia fue el encargado de realizar las inspecciones.

Según informaron fuentes judiciales a ellitoral.com.ar, la búsqueda se realizó especialmente en las oficinas de la Municipalidad de Mercedes en las áreas Dirección de Personal, Contabilidad, Administración, Tesorería, Archivo y en la privada del intendente Caram. Buscan elementos relacionados a las presuntas planillas de pago de planes sociales que se realizarían en la comuna del centro provincial.

Aseguraron que se llevarían tanto papeles como las unidades informáticas de las oficinas de la Municipalidad.

Según publicó el portal TuMercedes.com Diego Caram afirmó "esto me da más fortaleza y pido disculpa de corazón por haber cometido un error en mi vida". También le pidió perdón a Jorge Molina, otro ex intendente, "porque defendí una cosa que no correspondía, así que pido disculpas y a muchas personas más que yo pensé que estaba acompañando a una persona que era normal…”, en referencia del enfrentamiento que tuvieron Cemborain y el diputado provincial, que terminó con este último con un golpe por el que el primero luego fuera condenado.