Lanzan campaña de control en el uso de semillas

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que en el marco de las tareas propias de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N°20.247, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) lanzó una campaña de control de uso de semillas, nutriéndose para tal fin con información obtenida a través del Sistema de Información Simplificado Agrícola (Sisa).

En tal sentido se puso en marcha un sistema de control total de ingreso de semilla de algodonero en las deslintadoras, con la finalidad de eliminar la circulación y utilización de semilla OGM no autorizada.

En lo que respecta a soja, los controles se centraron en el análisis de la información acumulada en las campañas anteriores declaradas en el ex Registro de Usuarios de Semillas y la referida a la comercialización de semilla de clase fiscalizada, para ser comparada con las declaraciones juradas brindadas por los agricultores en el SISA.

Los agricultores fueron seleccionados de acuerdo a diferentes criterios y se les ha requerido en forma particular la documentación que respalde la adquisición legal de la semilla utilizada. Al día de hoy se han efectuado un total de 2.000 requerimientos.

Analizadas las respuestas y la documentación aportada, se remitieron más de 500 comunicaciones fehacientes a aquellos productores que no se hallaban encuadrados en la normativa.

Asimismo, se iniciaron las investigaciones administrativas pertinentes respecto a los incumplimientos detectados, principalmente por no contar con la documentación que ampare la adquisición legal de las variedades de semilla utilizadas.