Dictaron falta de mérito a un profesor en una de las denuncias por abuso sexual

El docente de 24 años de la localidad de San Roque que había sido detenido luego de varias denuncias por abuso sexual pudo sortear una de las causas al discarse la falta de mérito.

El abogado Juan Arregin que representa a los alumnos de primer año de la Escuela Técnica N° 5 “Remedios Escalada de San Martín” comentó que “en junio se realizaron las denuncias, en septiembre los menores declararon en cámara Gesell, y un compañero relató hechos sobre compañeros, no sobre él. Se le otorgó la falta de mérito al profesor, pero se ordenó que se siga investigando por unos meses más, por lo que estamos buscando más pruebas para que se siga”.

Asimismo, el letrado detalló que “al haber una sola persona acusada, se hace una acumulación subjetiva, el criterio del juez Carlos Balestra fue evaluar cada criterio, según la denuncia de los padres y según la declaración de los menores en cámara Gesell”.

Al mismo tiempo, de la situación del acusado, el doctor Arregin manifestó que “lo que pasa es que hoy por hoy, tenemos acreditado el delito, en uno se dictó la falta de mérito, quedan cuatro más, podemos pedir ampliación de declaración del menor, o conseguir pruebas para que se asiente que este menor fue víctima, estimo que las cuatro denuncias restantes van a llegar a juicio”.

A su vez, si sigue viviendo en San Roque, el abogado de las familias de los alumnos denunciantes dijo a Radio Dos que “se dice que no se lo ve por la ciudad, otros dicen que pudo irse de la ciudad y otros que no sale de su casa. No se modificó el domicilio donde reside”.

“Fue separado del cargo, él era auxiliar en una materia en la escuela de San Roque, esperamos una elevación a juicio”.

Por último, de la situación de los menores, el doctor Arregin, expresó que “los chicos siguen yendo al colegio, los cuidan sus padres, los acompañan, tiene asistencia terapéutica del colegio y particular, están tratando de llevar su vida adelante”.

La causa

A principios de junio de este año el docente fue denunciado por haber manoseado a tres alumnas y tres estudiantes varones que tenía a su cargo en un curso de primer año de la Escuela Técnica N° 5 “Remedios Escalada de San Martín”.

Lo detuvieron el jueves 13 de junio luego de radicadas las denuncias en la Comisaría de San Roque. Para preservar su integridad física la Policía lo trasladó a la seccional de Pedro R. Fernández (Mantilla), pero luego lo derivaron al hospital de San Roque debido a que padeció una “descompensación”.

En el inicio de la semana el imputado fue llevado hasta el Juzgado de Goya para ser indagado por el juez Balestra y el fiscal de Instrucción Francisco Arrúa. No obstante, M.A.J. optó por no prestar declaración, por lo que sólo fue formalmente imputado del delito de abuso sexual.

Pasadas unas semanas, el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Goya otorgó el beneficio de la excarcelación. El juez Carlos Antonio Balestra benefició al acusado, de 24 años, bajo caución juratoria (sin efectuar el pago de una fianza) considerando que no contaba con antecedentes penales y que el mínimo de la pena que podría recibir por el delito endilgado es de 3 años.