En Santo Tomé anunciaron suba salarial y en Esquina, además, incluyeron recategorizaciones

Los intendentes de Esquina y Santo Tomé anunciaron este jueves una serie de medidas tendientes a mejorar el salario de trabajadores municipales con incrementos en diversos conceptos y, en el caso de la primera comuna, también la recategorización del personal de planta permanente y contratados.

Por ello la Comuna esquinense programó para este jueves un acto para informar a los trabajadores y a la comunidad en general sobre lo resuelto, que beneficiará los ingresos de quienes prestan labores en la Municipalidad. En este contexto, el secretario de Hacienda, Cristian Olivetti, expresó que “los jornaleros cobrarán con 20 por ciento de aumento”, mientras que “los contratados y los de planta permanente tendrán una recategorización y un incremento del cinco por ciento, que lo estarán cobrando el martes 29”.

El funcionario señaló que “es un incremento de hasta 2.800 pesos en el sueldo básico” y aclaró que con “el hecho de elevar de categoría, dejan de existir las categorías 8 a 14. Toda persona que se incorpore pasa a la 15, sino de acá a un tiempo vamos a volver a tener gente por debajo de esa categoría”.

En declaraciones a Radio Más, destacó que “eso es, verdaderamente, subir el piso de derechos, porque es una mejora permanente en el tiempo, no es algo temporal por uno o dos meses”.

Con respecto a los acuerdos salariales para este año, Olivetti recordó: “Nos quedará un 5% más para cumplir con el 30 por ciento de lo presupuestado”.

Por otro lado, anticipó que “hay otra intención que tiene el Intendente, que es pasar a contrato a todos los que trabajan en el servicio de recolección de residuos, quienes en su mayoría son quincenales”. También explicó que “hay que sentarse con todas las personas para presentarles la propuesta, cada caso es un mundo. En base a la realidad de la persona se le hace el cálculo de cuál sería su recibo de sueldo para que la persona evalúe”.

Sobre el conjunto de medidas determinadas, ponderó que “da otros beneficios como obra social, contar con recibo de sueldo para presentar en determinados comercios, en el banco. Se abren otras puertas que hoy no lo pueden hacer porque no están en el mercado formal registrado”, agregó.

Varios conceptos

El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, anunció ayer un aumento salarial de 10 por ciento para los empleados municipales de planta permanente y contratados, así como un 20 por ciento para la Asignación por Hijo, y de 970 pesos por cónyuge mujer, lo que va a significar para el Municipio una erogación anual de 9.600.000 pesos.

Tanto desde la Comuna como desde el gremio de empleados municipales valoraron “el acuerdo que se alcanzó a pesar de la crisis económica nacional”, y advirtieron que “medidas como esta no se están dando casi en ninguna parte de la provincia”, aseguró el Jefe comunal, lo que originó un efusivo aplauso de los dirigentes gremiales.

El anuncio lo hizo junto con los integrantes del gremio y al secretario de Gobierno, Fabián Borda. Al respecto, Garay dijo: “Estuvimos hablando desde hace un tiempo con la gente del gremio de empleados y el secretario de Economía, y logramos algo importante para los empleados municipales, es algo que se viene dando desde el año pasado, cuando este sindicato planteó en favor de los empleados varias mejoras que, a pesar de las circunstancias económicas en las que nos encontramos, pudimos avanzar, tanto a fines del año pasado como en marzo, y ahora con este segundo acuerdo salarial”, según publicó Digital Santo Tomé.